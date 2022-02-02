Офіційний Вашингтон зрозумів, що це питання долі самої Америки. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, у Вашингтоні зрозуміли, наскільки зараз високі ставки.

Нарешті до більшості політикуму, а найголовніше – до президента, дійшло, що це питання долі самої Америки. Що програш України – це колосальна поразка Заходу, вирішальна. Андрій Піонтковський Російський публіцист

На його думку, Україна зараз робиш значно більше, ніж головні союзники США. Однак такий статус має переваги, зокрема, необмежені військові поставки – не потрібно кожного разу щось вирішувати.

При цьому, зважаючи на настрої у конгресі США, Україна цілком може отримати статус головного союзника США, як вважає Піонтковський.

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