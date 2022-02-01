О том, что президенты США и России снова могут выйти на связь, сообщил на брифинге представитель американского Госдепа Нед Прайс. Он подчеркнул, что глава Белого дома неоднократно говорил, что готов еще раз говорить с Путиным.

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У разговоров президентов есть потенциал, – Прайс

Мы считаем, что мы находимся в том моменте, когда другое взаимодействие на уровне лидеров имеет потенциал для прогресса. Но это будет зависеть от того, где мы окажемся после следующего шага,

– сказал Нед Прайс.

Во время последней пресс-конференции, напомнил спикер Госдепа, Байден заявлял, что Вашингтон остается открытым для переговоров. Речь идет именно об уровне глав государств.

Путин впервые отреагировал на ответ США относительно "гарантий безопасности"

Отметим, что еще 26 января США передали письменный ответ по "гарантий безопасности", документ передали через американского посла в России Джона Салливана. Лишь 1 февраля во время совместной пресс-конференции с венгерским премьером Путин высказался на этот счет.

Путин возмутился, что в Вашингтоне "не услышали главных требований" Москвы: недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений Альянса у российских границ, возвращения военной инфраструктуры в Европе до 1997 года.

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Что известно о предыдущем разговоре Байдена и Путина:

Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся 30 декабря 2021 года.

Глава Белого дома озвучил российскому президенту два варианта развития отношений между странами.

Все будет зависеть от выбора Москвы, подчеркнул Байден. Сам он предлагал Путину пойти по пути деэскалации и дипломатии.

Президент США дал четко понять, что Вашингтон пойдет на решительные шаги в случае нападения России на Украину.

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