Так как китайская правящая коммунистическая партия рассматривает остров как часть своей территории. Именно поэтому может попытаться применить военную силу для его захвата.

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Важную роль в этой ситуации играют США, которые должны решительно реагировать на угрозу со стороны Путина. Так, действия Вашингтона покажут всем, что не стоит посягать на чужие границы.

Что известно об отношениях Тайваня и Китая

Во время Гражданской войны в 1940 годах Китай и Тайвань разделились. Впоследствии Пекин ограничивал международную деятельность Тайбэя. Остров позиционирует себя как независимую территорию с конституцией, вооруженными силами и руководителями, но его признали только несколько государств.

Министерство обороны Тайваня заявило, что 2 октября 2021 года состоялось крупнейшее в истории вторжение Военно-воздушных китайских сил в зону противовоздушной обороны острова, в общем заметили 38 самолетов. США призвали Китай прекратить военные действия в отношении Тайваня.

Последствия безнаказанной агрессии России против Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, что игнорирование государствами агрессивных действий Кремля негативно повлияет не только на Украину, но и на весь мир.

По словам дипломата, тогда и другие автократические страны в мире, такие как Россия, решат так делать.

Глава Госдепа отметил, что откроется ящик Пандоры: "Это будет рецептом конфликта, рецептом хаоса, рецептом человеческих страданий и рецептом подрыва демократии".

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