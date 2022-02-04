Эти страны имеют торговые дела, но торговля никогда не была преградой для войны. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский экономист Владислав Иноземцев.
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Между Россией и Китаем почти нет связей
"Помимо торговли, Россию и Китай практически ничего не связывает. У них нет ни серьезных взаимных инвестиций, ни воздушного транзита, никаких серьезных геополитических договоров", – подчеркнул Иноземцев.
Несмотря на то, что это вроде бы серьезные союзники, но между Китаем и Россией нет договора о совместной обороне. Удивительно, но его нет,
– подчеркнул Иноземцев.
Как он заметил, если на Россию или Китай нападает какой-нибудь противник, другая страна не обязана ему помогать.
Совместные действия вряд ли возможны
Несмотря на это, по его мнению, Китай, безусловно, будет пытаться помогать России, чтобы показать, что она – не сама.
"А Россия будет показывать Китаю, что он не сам. Однако общие серьезные действия в мировой политике пока вряд ли возможны", – отметил экономист.
Отношения Китая и России: главное
- Американские СМИ распространяют информацию о том, что Китай может вдохновиться агрессией России против Украины и напасть на Китай.
- Эксперты считают, что Пекин действительно наблюдает за событиями в нашем государстве как за репетицией своих действий против Тайваня.
- Неоднократно появлялись предположения, что Пекин может повлиять на Кремль на решение о полномасштабном нападении на Украину.
- Очередная встреча лидеров Китая и России состоится сегодня, 4 февраля, на фоне ухудшения отношений с Западом.
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