Эти страны имеют торговые дела, но торговля никогда не была преградой для войны. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский экономист Владислав Иноземцев.

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Между Россией и Китаем почти нет связей

"Помимо торговли, Россию и Китай практически ничего не связывает. У них нет ни серьезных взаимных инвестиций, ни воздушного транзита, никаких серьезных геополитических договоров", – подчеркнул Иноземцев.

Несмотря на то, что это вроде бы серьезные союзники, но между Китаем и Россией нет договора о совместной обороне. Удивительно, но его нет,

– подчеркнул Иноземцев.

Как он заметил, если на Россию или Китай нападает какой-нибудь противник, другая страна не обязана ему помогать.

Совместные действия вряд ли возможны

Несмотря на это, по его мнению, Китай, безусловно, будет пытаться помогать России, чтобы показать, что она – не сама.

"А Россия будет показывать Китаю, что он не сам. Однако общие серьезные действия в мировой политике пока вряд ли возможны", – отметил экономист.

Отношения Китая и России: главное

Американские СМИ распространяют информацию о том, что Китай может вдохновиться агрессией России против Украины и напасть на Китай.

Эксперты считают, что Пекин действительно наблюдает за событиями в нашем государстве как за репетицией своих действий против Тайваня.

Неоднократно появлялись предположения, что Пекин может повлиять на Кремль на решение о полномасштабном нападении на Украину.

Очередная встреча лидеров Китая и России состоится сегодня, 4 февраля, на фоне ухудшения отношений с Западом.

Полное интервью с Иноземцевым: смотрите видео