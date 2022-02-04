Ці держави мають торговельні відносини, однак торгівля ніколи не була перепоною для війни. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський економіст Владислав Іноземцев.

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Між Росією та Китаєм майже немає зв'язків

"Крім торгівлі, Росію і Китай практично нічого не пов'язує. У них немає ні серйозних взаємних інвестицій, ні повітряного транзиту, жодних серйозних геополітичних договорів", – наголосив Іноземцев.

Не дивлячись на те, що це нібито серйозні союзники, але між Китаєм і Росією немає договору про спільну оборону. Дивовижно, але його немає,

– наголосив Іноземцев.

Як він зауважив, якщо на Росію чи Китай нападає якийсь противник, інша країна не зобов'язана йому допомагати.

Спільні дії навряд можливі

Попри це, на його думку, Китай беззаперечно намагатиметься допомагати Росії, аби показати, що вона – не сама.

"А Росія показуватиме Китаю, що він не сам. Однак спільні серйозні дії у світовій політиці – поки що навряд чи можливі", – зауважив економіст.

Відносини Китаю та Росії: головне

Американські ЗМІ поширюють інформацію, що Китай може надихнутися агресією Росії проти України та напасти на Китай.

Експерти вважають, що Пекін справді спостерігає за подіями в нашій державі як за репетицією своїх дій проти Тайваню.

Неодноразово з'являлись припущення, що Пекін може вплинути на Кремль щодо рішення про повномасштабний напад на Україну.

Чергова зустріч лідерів Китаю та Росії відбудеться вже сьогодні, 4 лютого, на тлі погіршення відносин із Заходом.

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