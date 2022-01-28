Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ Володимир Огризко. Він припустив, що Китай зможе переконати Москву.
До теми Росія завершила останні приготування до вторгнення в Україну, – ЗМІ
"Китай не зацікавлений у тому, щоб у цей час відбувались такі дії (наступ на Україну – 24 канал). Найближчий місяць шансів прямого нападу немає", – запевнив Огризко.
Час для України, щоб підготуватись
Він запевнив, що це позитивна новина для українців. Це означає, що можна ще багато чого зробити щодо озброєння військ, навичок населення, а також підготувати інфраструктуру.
Думаю, Китай цілком може впливати зараз на Москву. Вона може дослухатися до "старшого брата" і щонайменше в час проведення Олімпіади утримається від таких речей,
– додав Огризко.
Також він наголосив, що зустріч у нормандському форматі 26 січня була безрезультативною. Однак її єдиним позитивом є те, що наступні переговори запланували через 2 тижні.
"Важко уявити, що протягом цих 2 тижнів може відбутись масштабна агресія", – підсумував ексміністр.
Огризко про можливий наступ Росії: дивіться відео
Олімпіада та можливий наступ Росії: останні заяви
- У Bloomberg опублікували інформацію, посилаючись на власні джерела, що Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади.
- Кремль відхрестився і назвав це "інформаційною спецоперацією". Китай також назвав інформацію "фейком і провокацією".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Олімпіада не завадить планам Росії щодо України.