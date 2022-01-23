Китай також запевнив, що їхня позиція щодо України – незмінна. Вони підтримують мінські угоди.
До теми "Цзіньпін просив не нападати": Москва звинуватила Захід в "інформаційних спецопераціях"
"Публікація Bloomberg про те, що нібито глава КНР попросив президента Росії не нападати на Україну під час Олімпіади, щоб не зіпсувати свято – фейк і провокація", – заявили у посольстві.
Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу і консультацій в рамках мінських угод,
– додали у заяві.
Що цьому передувало
- Про те, що Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, повідомили у Bloomberg 22 січня.
- Аргументували це тим, що вторгнення в Україну під час зимових змагань може втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.
- У Москві одразу ж запалало з цього приводу. Там звинуватили Захід в "інформаційних спецопераціях".
Коротко про Олімпіаду-2022
- Змагання триватимуть у Пекіні з 4 по 20 лютого.
- Володимир Путін планує відвідати Олімпіаду-2022 попри заборону через дискваліфікацію.
- Натомість у США планують оголосити дипломатичний бойкот зимової Олімпіади в Пекіні.
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