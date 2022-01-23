Китай также заверил, что их позиция относительно Украины – неизменна. Они поддерживают минские соглашения.

К теме "Цзиньпин просил не нападать": Москва обвинила Запад в "информационных спецоперациях"

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не испортить праздник – фейк и провокация", – заявили в посольстве.

Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений,
– добавили в заявлении.

Что этому предшествовало

  • О том, что Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину на Олимпиаде, сообщили в Bloomberg 22 января.
  • Аргументировали это тем, что вторжение в Украину во время зимних соревнований может вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.
  • У Москвы сразу же запылало на этот счет. Там обвинили Запад в "информационных спецоперациях".

Коротко об Олимпиаде-2022

Интересно – Россия и Китай обречены на дружбу: смотрите видео