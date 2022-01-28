Відповідну інформацію у четвер, 27 січня, оприлюднило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних представників західних оборонних відомств.
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Водночас журналісти зазначають, що такі кроки не означають неминучість нападу. Однак вони є передумовою для бойових дій і посилюють суперечки на Заході щодо намірів Путіна.
У статті також вказано, що союзники роблять різні висновки на основі одних і тих самих розвідданих.
Стягування військ Росії до кордонів
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