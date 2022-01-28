Відповідну інформацію у четвер, 27 січня, оприлюднило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних представників західних оборонних відомств.

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Водночас журналісти зазначають, що такі кроки не означають неминучість нападу. Однак вони є передумовою для бойових дій і посилюють суперечки на Заході щодо намірів Путіна.

У статті також вказано, що союзники роблять різні висновки на основі одних і тих самих розвідданих.

Стягування військ Росії до кордонів

Росія розпочала стягувати свої війська та техніку до кордонів України з жовтня 2021 року.

Давид Арахамія заявив, що палатки та мобільні казарми, розгорнуті агресором, напівпусті.

Олексій Резніков наголосив, що російські сили більше загрожують Білорусі, аніж Україні.

Важливо! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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