Соответствующую информацию в четверг, 27 января, обнародовало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей западных оборонных ведомств.

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В то же время журналисты отмечают, что такие шаги не означают неизбежность нападения. Однако они являются предпосылкой для боевых действий и усиливают споры на Западе относительно намерений Путина.

В статье также указано, что союзники делают разные выводы на основе одних и тех же разведданных.

Стягивание войск России к границам

Россия начала стягивать свои войска и технику к границам Украины с октября 2021 года.

Давид Арахамия заявил, что палатки и мобильные казармы, развернутые агрессором, полупустые.

Алексей Резников подчеркнул, что российские силы больше угрожают Беларуси, чем Украине.

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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