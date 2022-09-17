Ніхто не ображав очільника кремля напряму. Про це для 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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"Після саміту ШОС стало зрозуміло, що путіна перестали боятися. Китай, Туреччина та інші країни демонстративно себе поводили щодо нього", – зазначив експерт.

Авторитет путіна похитнувся

За словами Клочка, вагомим є навіть спізнення очільника Киргизстану. Це, звісно, технічний момент, але сам факт того, що путін чекав, означає, що позиції кремля похитнулися. Особливо це відчутно в країнах Центральної та Східної Азії, на які путін дуже серйозно розраховував.

Це Пакистан, Індія, Китай. Авторитет диктатора суттєво похитнувся. Вплив на Казахстан дуже слабкий. Це серйозний репутаційний удар. Чи це не бачили його поплічники? Та 100% бачили. Вони також хвилюються і в певній паніці, – зазначив експерт.

Кремль залякуватиме силою

Клочок вважає, що негативні процеси щодо путіна вже є серед кремлівської еліти й вони розуміють незворотність того, що режим впаде. Путін це також розуміє і вживає заходів. Його дії відбиваються в Україні.

"На жаль, обстріли, які є – це прямий доказ того, що він намагатиметься в традиційний для себе спосіб залякування й знищення цивільного населення показати, який він могутній. До цього моменту йому вдавалося це робити. Він мав відповідні військові потужності", – сказав Клочок.

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Путін просив у всіх допомоги

Політичний експерт зазначив, що, мабуть, складно знайти країну з перелічених на саміті, до яких би путін не звертався за допомогою. До прикладу, добре відомо, що просив у країн Центральної Азії передати снаряди та двигуни. Крім цього, очільник кремля неодноразово звертався до Китаю за допомогою.

"А чому якщо росія така потужна, вона просить допомоги? Для будь-якого керівника країни це сигнал. Путін чудово розуміє, що Китай зайняв нейтральну позицію, але викачує з росії всі енергетичні ресурси. Так само Ердоган гвалтує путіна і всю росію, використовуючи для власного збагачення", – розповів Клочок.

Зауважте Про це мало хто говорив, – експерт акцентував на важливій деталі з виступу путіна під час ШОС

Дипломатичні дрібниці, які варті уваги

Експерт наголосив – найголовніше, що путін сьогодні втратив обличчя лідера саміту, який був заснований майже 15 років тому. Це доволі поважна інституція. Російський президент вже далеко від позицій лідера в цій когорті.

Є безліч дипломатичних речей, які це доводять:

перед початком саміту китайський лідер заявив, що тепер гарантує суверенітет і територіальну цілісність Казахстану. Раніше були побоювання, що путін спробує влаштувати "казахську народну республіку";

другий ляпас – це коли путіна з літака зустрів прем'єр-міністр країни. Тоді як президент зустрічав китайського лідера;

також важить те, як посадили учасників саміту. Путін був поруч з лукашенком на непримітному місці, тоді як Ердоган сидів наче на троні. Чітко на світлинах було видно, хто головний;

Ердоган отримав від путіна 25% знижки на газ.

"Це дрібниці, на які варто звертати увагу. Проте насправді це дуже потужні сигнали, які вказують на те, що до росії не ставитимуться як раніше", – додав Клочок.

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