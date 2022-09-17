Це дуже принизило путіна. Про це на ексклюзивному стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Тепер все влаштовано інакше

За словами політтехнолога, напередодні саміту ШОС Сі приїхав до Казахстану, зустрівся там з президентом Токаєвим, і заявив: відтепер Китай є гарантом територіальної цілісності й суверенітету Казахстану. Раніше гарантом виступала ОДКБ, створена путіним. Але, як то кажуть, часи змінюються.

Шейтельман наголосив, що за останні роки це перша подібна заява китайського лідера.

Ця заява зроблена з особливим цинізмом на адресу путіна. Уявімо, якби Сі Цзіньпінь заявив це на саміті ШОС, тобто у присутності путіна, це мало б вигляд, наче він домовився про це з ним. "Ми з путіним заявляємо, що Китай – гарант". А так – навмисно за день до зустрічі. Це означає, що він продиктував умови,

– підкреслив він.

Токаєв відмовився підтримувати війну путіна

Зауважимо, у червні лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати квазіреспубліки на території Донецької та Луганської областей. Тоді усі побоювалися, що від путіна "прилетить" відповідь у вигляді так званої КНР на півночі Казахстану. Згодом стало зрозуміло, чому казахський лідер набрався сміливості, а московський диктатор нічого не зробив. Тепер Китай повністю унеможливив будь-які спроби.

Варто згадати й заворушення у Казахстані на початку року, коли ОДКБ ввела свої війська. Росіяни заявили, що вони прийшли "серйозно та надовго", але дуже швидко залишили територію Казахстану.

Усі зрозуміли, що, очевидно, Сі подзвонив путіну і сказав, щоб той забирався. І ось ми отримали підтвердження цьому,

– сказав Шейтельман.

Окрім цього, заступник голови радбезу мєдведєв відкрито погрожував ввести війська на північ Казахстану. "Це були прямі слова людини, яка входить у першу десятку російського керівництва, не говорячи про заяви менш вагомих представників держдуми"

Коли припускали, де росія може відкрити другий фронт, аби отримати "маленьку переможну війну", Казахстан був кандидатом №2 після Грузії. Тепер це питання закрито. Ба більше, напад путіна сухопутним шляхом неможливий і на інші держави Центральної Азії.

"Вони не межують з росією. Росія межує з Казахстаном, а далі Казахстан межує з Узбекистаном, Туркменістаном тощо. Вони обмежені територією, гарантом якої є Китай", – підсумував політтехнолог.

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