Надалі Китай зможе повноцінно використати ідеологічні наративи Кремля на свою користь. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Експерт переконаний, що Китай може змінити свою позицію щодо війни Росії проти України.
Після перемоги України найближчим часом розпочнеться період смути в Росії й ослаблення центральної влади. Після цього Китай потурбується за кількома мільйонами китайськомовними працівниками, які проживають між Тихим океаном і "Північним морем" – так китайці називають озеро Байкал,
– пояснив оглядач.
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На його думку, для КНР це стане питанням "відновлення історичної справедливості".
"Всім росіянам буде погано й Китай захоче всіх китайськомовних й близьких за духом росіян повернути, як полюбляли говорити у Росії 8 років тому, до "рідної китайської гавані". Тому цим російським громадянам і "допоможуть", – резюмував Піонтковський.
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Китайсько-російські відносини: останні новини
- Нещодавно Китай вперше публічно засудив агресивні дії Росії проти України – через ракетний терор.
- На думку політолога Миколи Давидюка, питання розпаду Росії вирішують США та Китай, але вони не знають, що з нею робити.
- Водночас президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов переконаний, що насправді співпраця Росії з Китаєм посилилась, а Сі Цзіньпіну треба, щоб Росія не програла у війні.