Надалі Китай зможе повноцінно використати ідеологічні наративи Кремля на свою користь. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Путін втрачає китайський імунітет: чому Пекін відвертається від Росії

Експерт переконаний, що Китай може змінити свою позицію щодо війни Росії проти України.

Після перемоги України найближчим часом розпочнеться період смути в Росії й ослаблення центральної влади. Після цього Китай потурбується за кількома мільйонами китайськомовними працівниками, які проживають між Тихим океаном і "Північним морем" – так китайці називають озеро Байкал,

– пояснив оглядач.

Чи допоможе Китай Путіну: дивіться відео

На його думку, для КНР це стане питанням "відновлення історичної справедливості".

"Всім росіянам буде погано й Китай захоче всіх китайськомовних й близьких за духом росіян повернути, як полюбляли говорити у Росії 8 років тому, до "рідної китайської гавані". Тому цим російським громадянам і "допоможуть", – резюмував Піонтковський.

Читайте також Допомога Росії чи анексія Сибіру: Жданов пояснив філософію Китаю

Вас також може зацікавити – чому Китай схилятиме Росію до миру у війні проти України: дивіться відео

Китайсько-російські відносини: останні новини