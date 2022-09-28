Однак Китай не даватиме свою техніку країні-агресорці. Їм не потрібні проблеми зі Сполученими Штатами. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов на своєму стрімі, інформує 24 канал.

Увага У Держдепі не бачать ознак того, що Китай планує підтримати росію у війні проти України

За його словами, Китай також ніколи не робитиме відкриту воєнну експансію щодо росію, щоб країну не звинуватили в агресивності.

У Китаю не та філософія. Саме вона говорить про те, що потрібно зачекати, поки "купи ворогів пропливуть по ріці повз". І тоді вони візьмуть те, що їм хочеться,

– сказав Жданов.

Жданов пояснив філософію Китаю: дивіться відео

Разом з тим Жданов вважає, що за декілька років більша частина південного Сибіру та далекого Сходу перейде під юрисдикцію Китаю, але негласно.

"Вони асимілюються там серед місцевого населення. І все. Не потрібно не буде ніякої експансії", – наголосив експерт.

Що ж тоді це була за техніка

Як припустив експерт, найімовірніше, це заходила китайська військова техніка, яка брала участь у спільних навчаннях "Восток-2022". Їх проводила росія. Жодних інших дій Китай не вдавався.