Китай та Індія, яких у кремлі називають "друзями", не підтримують росію у війні проти України. Речник Державного департаменту США Нед Прайс сказав, що Китай занепокоєний тим, що росія робить в Україні.

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"Безмежне партнерство" таки має межі

Схоже, що обіцяне у лютому Сі Цзіньпінем "безмежне партнерство" не таке "безмежне", як очікував путін. Нед Прайс стверджує, що поки не схоже на те, щоб допомога Китаю у сфері безпеки була спрямована на спробу росії уникнути санкцій.

Ми вивчаємо кожну інформацію, яку отримуємо,

– переконує речник.

Речник додав, що США "продовжують спостерігати" за тим, як Китай ставиться до ситуації в Україні. Крім того, держсекретар Ентоні Блінкен на зустрічі з Ваном Ї наголосив китайському МЗС про наслідки, якщо Китай буде допомагати кремлю у вторгненні в суверенну державу.

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Чи "охололи" стосунки Китаю та росії: думки експертів

Нещодавно на саміті ШОС у Самарканді у путіна відбувся акт публічного приниження. Йому довелося виправдовуватися за розв'язану війну проти України. На додаток, главі кремля "дали ляпаса" Китай та Індія, які виступили на підтримку України.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що глава ради безпеки росії одразу після саміту поїхав у Китай. Експерт припускає, що патрушев поїхав домовлятися про відставку путіна.

Зауважимо, що президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов вважає, що ознак "охолодження" в стосунках Китаю та росії немає. За його словами, співпраця цих країн посилилася, а Сі Цзіньпіну вигідно, щоб росія перемогла у війні.

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