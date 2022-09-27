Китай та Індія, яких у кремлі називають "друзями", не підтримують росію у війні проти України. Речник Державного департаменту США Нед Прайс сказав, що Китай занепокоєний тим, що росія робить в Україні.
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"Безмежне партнерство" таки має межі
Схоже, що обіцяне у лютому Сі Цзіньпінем "безмежне партнерство" не таке "безмежне", як очікував путін. Нед Прайс стверджує, що поки не схоже на те, щоб допомога Китаю у сфері безпеки була спрямована на спробу росії уникнути санкцій.
Ми вивчаємо кожну інформацію, яку отримуємо,
– переконує речник.
Речник додав, що США "продовжують спостерігати" за тим, як Китай ставиться до ситуації в Україні. Крім того, держсекретар Ентоні Блінкен на зустрічі з Ваном Ї наголосив китайському МЗС про наслідки, якщо Китай буде допомагати кремлю у вторгненні в суверенну державу.
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Чи "охололи" стосунки Китаю та росії: думки експертів
- Нещодавно на саміті ШОС у Самарканді у путіна відбувся акт публічного приниження. Йому довелося виправдовуватися за розв'язану війну проти України. На додаток, главі кремля "дали ляпаса" Китай та Індія, які виступили на підтримку України.
- Військовий експерт Олег Жданов розповів, що глава ради безпеки росії одразу після саміту поїхав у Китай. Експерт припускає, що патрушев поїхав домовлятися про відставку путіна.
- Зауважимо, що президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов вважає, що ознак "охолодження" в стосунках Китаю та росії немає. За його словами, співпраця цих країн посилилася, а Сі Цзіньпіну вигідно, щоб росія перемогла у війні.
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