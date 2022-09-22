Це дуже цікавий збіг. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі.

Варте уваги У путіна велика проблема із союзниками, його загнали у глухий кут, – аналітик

Буквально за декілька кілька днів патрушев збирається й летить в Китай. Сам. Нібито вирішувати питання з безпеки, – зауважує він.

Які питання насправді може вирішувати патрушев у Китаї

За словами Жданова, патрушева вважають найбільшим ініціатором і організатором транзиту влади.

Найімовірніше, він полетів до Пекіна для того, щоб підтвердити домовленості між Пекіном та москвою, а також заручитися підтримкою в транзиті влади та усуненні путіна з посади президента росії,

– вважає військовий експерт.

Як це буде виглядати, у який спосіб це відбуватиметься і чи правда це – ми можемо дізнатися вже найближчими днями. "Тому що так, як закипіла сьогодні москва, як забурлила її політична активність, такого не було вже давно", – зауважив Жданов.

На думку військового експерта, цей візит точно не мине без наслідків для путінського режиму.

Приниження путіна на саміті ШОС у Самарканді: що відомо

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) путін вже ледь ходив. Диктатору довелось опиратись на президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Саміт ШОС ознаменувався публічним приниженням путіна. Главі кремля довелося виправдовуватися перед лідерами країн-учасниць за війну проти України. Ба більше, китайський лідер і прем'єр-міністр Індії сказали путіну все, що думають.

Після заходу стало чітко зрозуміло: путіна перестали боятися. Політичний та економічний експерт Валерій Клочок зауважив, що Китай, Туреччина та інші країни демонстративно себе поводили щодо кремлівського диктатора.

Своєю чергою, політолог Миколи Давидюк взагалі вважає, що путін розвалюється. Президенти приїхали на саміт з успіхами, а путін – з поразками в Україні. Відтак глава кремля навіть не був у топ-3 провідних лідерів.

Очевидно, що російського диктатора не поважає абсолютно ніхто. Так, президент Киргизстану Садир Жапаров дозволив собі дати путіну доволі гучного дипломатичного ляпаса – він запізнився на зустріч.

Патрушев втік до Китаю домовлятися про відставку путіна: дивітся відео