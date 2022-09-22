Це дуже цікавий збіг. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі.
Варте уваги У путіна велика проблема із союзниками, його загнали у глухий кут, – аналітик
Буквально за декілька кілька днів патрушев збирається й летить в Китай. Сам. Нібито вирішувати питання з безпеки, – зауважує він.
Які питання насправді може вирішувати патрушев у Китаї
За словами Жданова, патрушева вважають найбільшим ініціатором і організатором транзиту влади.
Найімовірніше, він полетів до Пекіна для того, щоб підтвердити домовленості між Пекіном та москвою, а також заручитися підтримкою в транзиті влади та усуненні путіна з посади президента росії,
– вважає військовий експерт.
Як це буде виглядати, у який спосіб це відбуватиметься і чи правда це – ми можемо дізнатися вже найближчими днями. "Тому що так, як закипіла сьогодні москва, як забурлила її політична активність, такого не було вже давно", – зауважив Жданов.
На думку військового експерта, цей візит точно не мине без наслідків для путінського режиму.
Приниження путіна на саміті ШОС у Самарканді: що відомо
- На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) путін вже ледь ходив. Диктатору довелось опиратись на президента Туреччини Реджепа Ердогана.
- Саміт ШОС ознаменувався публічним приниженням путіна. Главі кремля довелося виправдовуватися перед лідерами країн-учасниць за війну проти України. Ба більше, китайський лідер і прем'єр-міністр Індії сказали путіну все, що думають.
- Після заходу стало чітко зрозуміло: путіна перестали боятися. Політичний та економічний експерт Валерій Клочок зауважив, що Китай, Туреччина та інші країни демонстративно себе поводили щодо кремлівського диктатора.
- Своєю чергою, політолог Миколи Давидюк взагалі вважає, що путін розвалюється. Президенти приїхали на саміт з успіхами, а путін – з поразками в Україні. Відтак глава кремля навіть не був у топ-3 провідних лідерів.
- Очевидно, що російського диктатора не поважає абсолютно ніхто. Так, президент Киргизстану Садир Жапаров дозволив собі дати путіну доволі гучного дипломатичного ляпаса – він запізнився на зустріч.
Патрушев втік до Китаю домовлятися про відставку путіна: дивітся відео