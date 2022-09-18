На думку політолога Миколи Давидюка, путін взагалі розвалюється. Про це він сказав на стрімі, який транслював ютуб 24 каналу.

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Варто звернути увагу на те, що навіть президент Киргизстану дозволив собі гучного дипломатичного ляпаса, доволі сильно запізнившись на зустріч.

Це говорить про те, що путіна не поважають навіть на такій не найкрутішій тусовці. Давайте чесно, це не G-7. Це китайська спроба зробити свій G-7, як не дуже вдасться. Якщо Сі Цзіньпінь туди ввечері не йде, значить той ШОС йому не так і треба,

– переконаний політолог.

Глава кремля у відчаї

За словами Давидюка, на цьому заході російський лідер не був навіть у топ-3 найсильніших політиків. "Ердоган красувався, Сі Цзіньпінь красувався, Алієв, президент Азербайджану, який відвоював значну частину територій Вірменії, красувався. А путін приїхав з поразками по Харківській області, поразками по Вірменії, критикою Вірменії на адресу росії, яка не допомогла їм по ОДКБ. Путін дійсно приїхав туди спустошений", – наголосив він.

Ба більше, на відео видно, що у глави кремля трусяться руки. Сукупність факторів вказує на те, що у нього доволі кепські справи.

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Вперше за 20 років на путіна подивилися як на дуже слабку качку. Таку кульгаву-кульгаву. Це політичний вираз у США, коли президент останній рік на виборах, його вже ніхто не слухає. Зараз так путін виглядає,

– сказав Давидюк.

Таке вже було, коли він намагався приєднати білорусь, але нічого не вийшло. Тоді вважали, що це кінець путіна.

"Він пішов на референдум, аби продовжити свій термін, карав еліти. Зараз він виглядає ще більш розгубленими та розбитим", – зауважив політолог.

Ба більше, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розкритикував путіна. Він заявив московському диктатору, що зараз не час для війн. "Тобто Індія як потенційний партнер теж відвалюється. І Китай за ручку з Казахстаном ходив", – підкреслив Давидюк.

Увесь пострадянський простір путін втратив

Наразі у Литві, Латвії та Естонії зачищають усі радянські пам'ятники з шаленою швидкістю. "Як швидко ставили, так швидко і зачищають. Але путін нічого вже вдіяти не може. Згадайте, колись в Естонії не можна було його рукою зачепити, як росіяни бігли з мітингами, а зараз – усі мовчать. Вони проковтнули розвал імперії. Все історія завершилася", – запевняє Микола Давидюк.

Він дуже сильно просів

Усі переконалися, що путін не може нічого запропонувати на полі бою – він абсолютно ніякий полководець. Та й політик з нього, наголошує Давидюк, ніякий.

Приїхав на ШОС, попрацював підставкою для селфі всіх інших президентів. Він навіть не сидів в центрі. Його посадили поруч з другосортними диктаторами,

– зазначає він.

Диктатора доб'ють свої ж

Якщо на інших напрямках у нас усе піде як планується, вважає Давидюк, це чудово. У такому випадку путіна доб'ють свої ж. Варто подивитися хоча б на поведінку рамзана кадирова. "Він ледь не прямо посилає його. Хоче то міністра оборони, то ще щось. Це теж демонстрація того, що путін ослаб", – пояснив політолог.

Російський лідер насправді промахнувся. За словами Давидюка, вовче стадо всередині цієї фашистської банди розуміє, що його можна скидати.

Україна стала найбільшим опозиціонером всередині російського політикуму і запустила процеси. Сьогодні алла пугачова у твітері пише, що вона ледь не готова свого максіма галкіна в президенти вести. Вони усі відчули, що Україна поклала путіна в нокдаун,

– підсумував він.

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