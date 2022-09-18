По мнению политолога Николая Давыдюка, Путин вообще разваливается. Об этом он сказал на стриме, который транслировал ютуб 24 канала.

Также интересно Очень серьезный репутационный удар: чем обидели путина на саммите ШОС

Стоит обратить внимание на то, что даже президент Кыргызстана позволил себе громкую дипломатическую оплеуху, достаточно сильно опоздав на встречу.

Это говорит о том, что путина не уважают даже на такой не самой крутой тусовке. Давайте честно, это не G-7. Это китайская попытка сделать свой G-7, как ни очень удастся. Если Си Цзиньпинь туда вечером не идет, значит, тот ШОС ему не так и нужен,

– убежден политолог.

Глава кремля в отчаянии

По словам Давыдюка, на этом мероприятии российский лидер не был даже в топ-3 сильнейших политиков. "Эрдоган красовался, Си Цзиньпинь красовался, Алиев, президент Азербайджана, отвоевавший значительную часть территорий Армении, красовался. А путин приехал с поражениями по Харьковской области, поражениями по Армении, критикой Армении в адрес россии, которая не помогла им по ОДКБ. Путин действительно приехал туда опустошенный", – подчеркнул он.

Более того, на видео видно, что у главы кремля трясутся руки. Совокупность факторов указывает на то, что у него достаточно плохи дела.

Украинский блицкриг в Харьковской области запустил предвыборный процесс

Впервые за 20 лет на Путина посмотрели как на очень слабую утку. Такую хромую-хромую. Это политическое выражение в США, когда президент последний год на выборах, его уже никто не слушает. Сейчас так путин выглядит,

– сказал Давыдюк.

Такое уже было, когда он пытался присоединить беларусь, но ничего не получилось. Тогда считали, что это конец путина.

"Он пошел на референдум, чтобы продлить свой срок, наказывал элиты. Сейчас он выглядит еще более растерянным и разбитым", – отметил политолог.

Более того, премьер-министр Индии Нарендра Моди раскритиковал путина. Он заявил московскому диктатору, что сейчас не время для войн. "То есть Индия как потенциальный партнер тоже отваливается. И Китай за ручку с Казахстаном ходил", – подчеркнул Давыдюк.

Все постсоветское пространство путин потерял

В Литве, Латвии и Эстонии зачищают все советские памятники с бешеной скоростью. "Как быстро ставили, так быстро и зачищают. Но путин ничего уже сделать не может. Вспомните, когда-то в Эстонии нельзя было его рукой задеть, как россияне бежали с митингами, а сейчас – все молчат. Они проглотили развал империи. Вся история завершилась", – уверяет Николай Давыдюк.

Он очень сильно просел

Все убедились, что путин не может ничего предложить на поле боя – он совершенно никакой полководец. Да и политик из него, отмечает Давыдюк, никакой.

Приехал на ШОС, поработал подставкой для селфи всех остальных президентов. Он даже не сидел в центре. Его посадили рядом с второсортными диктаторами,

– отмечает он.

Диктатора добьют свои же

Если по другим направлениям у нас все пойдет как планируется, считает Давыдюк, это прекрасно. В таком случае путина добьют свои же. Следует посмотреть хотя бы на поведение рамзана кадырова. "Он едва не прямо посылает его. Хочет то министра обороны, то еще что-то. Это тоже демонстрация того, что путин ослаб", – объяснил политолог.

Российский лидер действительно промахнулся. По словам Давыдюка, волчье стадо внутри этой фашистской банды понимает, что его можно сбрасывать.

Украина стала самым большим оппозиционером внутри российского политикума и запустила процессы. Сегодня алла пугачева в твиттере пишет, что она едва не готова своего максима галкина в президенты вести. Они все почувствовали, что Украина положила путина в нокдаун,

– подытожил он.

К теме – Си Цзиньпин дал четкий сигнал путину / Что произошло на саммите ШОС: смотрите видео