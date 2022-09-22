Это очень интересное совпадение. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.
У Путина большая проблема с союзниками, его загнали в тупик, – аналитик
Буквально через несколько дней патрушев собирается и летит в Китай. Сам. Вроде бы решать вопросы по безопасности, – замечает он.
Какие вопросы действительно может решать патрушев в Китае
По словам Жданова, Патрушева считают крупнейшим инициатором и организатором транзита власти.
Скорее всего, он улетел в Пекин для того, чтобы подтвердить договоренности между Пекином и москвой, а также заручиться поддержкой в транзите власти и устранении путина с поста президента россии.
– считает военный эксперт.
Как это будет выглядеть, как это будет происходить и правда ли это – мы можем узнать уже в ближайшие дни. "Так как так, как закипела сегодня москва, как забурлила ее политическая активность, такого не было уже давно", — заметил Жданов.
По мнению военного эксперта, этот визит точно не пройдет без последствий для путинского режима.
Унижение путина на саммите ШОС в Самарканде: что известно
- На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) путин уже едва ходил. Диктатору пришлось опираться на президента Турции Реджепа Эрдогана.
- Саммит ШОС ознаменовался публичным унижением путина. Главе кремля пришлось оправдываться перед лидерами стран-участниц за войну против Украины. Более того, китайский лидер и премьер-министр Индии сказали путину все, что думают.
- После мероприятия стало ясно понятно: путина перестали бояться. Политический и экономический эксперт Валерий Клочок отметил, что Китай, Турция и другие страны демонстративно себя вели по поводу кремлевского диктатора.
- В свою очередь, политолог Николай Давидюк вообще считает, что путин разваливается. Президенты приехали на саммит с успехами, а путин – с поражениями в Украине. Следовательно, глава кремля даже не был в топ-3 ведущих лидеров.
- Очевидно, что российский диктатор не уважается абсолютно никто. Так, президент Кыргызстана Садыр Жапаров позволил себе дать путину довольно громкую дипломатическую оплеуху – он опоздал на встречу.
Патрушев бежал в Китай договариваться об отставке путина: смотрит видео