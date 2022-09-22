Это очень интересное совпадение. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

У Путина большая проблема с союзниками, его загнали в тупик, – аналитик

Буквально через несколько дней патрушев собирается и летит в Китай. Сам. Вроде бы решать вопросы по безопасности, – замечает он.

Какие вопросы действительно может решать патрушев в Китае

По словам Жданова, Патрушева считают крупнейшим инициатором и организатором транзита власти.

Скорее всего, он улетел в Пекин для того, чтобы подтвердить договоренности между Пекином и москвой, а также заручиться поддержкой в транзите власти и устранении путина с поста президента россии.

– считает военный эксперт.

Как это будет выглядеть, как это будет происходить и правда ли это – мы можем узнать уже в ближайшие дни. "Так как так, как закипела сегодня москва, как забурлила ее политическая активность, такого не было уже давно", — заметил Жданов.

По мнению военного эксперта, этот визит точно не пройдет без последствий для путинского режима.

Унижение путина на саммите ШОС в Самарканде: что известно

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) путин уже едва ходил. Диктатору пришлось опираться на президента Турции Реджепа Эрдогана.

Саммит ШОС ознаменовался публичным унижением путина. Главе кремля пришлось оправдываться перед лидерами стран-участниц за войну против Украины. Более того, китайский лидер и премьер-министр Индии сказали путину все, что думают.

После мероприятия стало ясно понятно: путина перестали бояться. Политический и экономический эксперт Валерий Клочок отметил, что Китай, Турция и другие страны демонстративно себя вели по поводу кремлевского диктатора.

В свою очередь, политолог Николай Давидюк вообще считает, что путин разваливается. Президенты приехали на саммит с успехами, а путин – с поражениями в Украине. Следовательно, глава кремля даже не был в топ-3 ведущих лидеров.

Очевидно, что российский диктатор не уважается абсолютно никто. Так, президент Кыргызстана Садыр Жапаров позволил себе дать путину довольно громкую дипломатическую оплеуху – он опоздал на встречу.

Патрушев бежал в Китай договариваться об отставке путина: смотрит видео