Единственная помощь, которую удалось получить – иранские дроны. Военное сотрудничество с Китаем также маловероятно. Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Для чего патрушев ездил в Пекин

Недавно секретарь совета безопасности и обороны россии патрушев ездил в Пекин. Есть опасения по поводу возможных договоренностей.

Следует вспомянуть, что накануне полномасштабного вторжения путин и Си Цзиньпинь подписали договор об увеличении товарооборота, газоснабжения, поставки нефти и т.д.

На фоне войны в Украине у Китая есть очень шикарные позиции. Он покупает по дешевке газ и нефть, перепродает сжиженный газ в Европу,

– отметил Клочок.

Скорее всего, поведение патрушева – это игра на публику. "Китай не может не считаться с той санкционной политикой, которую к нему применят США в случае выяснения вероятности фактов военной помощи россии", – отмечает эксперт.

"Для них европейский рынок очень мощный. Сейчас у Китая не все очень хорошо, экономический рост на фоне войны в Украине во многих странах мира просел, в Китае в том числе. Рынки сбыта для него очень важны. Прокормить миллиардное население необходимо китайской коммунистической партии", – заметил Клочок.

Следовательно, для Китая важно экономическое сотрудничество с Европой и россией. "Но военное – вряд ли", – подчеркнул Клочок.

В Самарканде путина унизили

Несмотря на то, что путин обнимался и общался со всеми президентами на саммите ШОС, его там унизили. Прежде всего, отмечает Клочок, он там не был на первых ролях, вместо этого был на равных. "Для него это уже большой минус", – сказал он.

По инсайдерской информации, китайский и турецкий президент призвали путина прекратить войну. Отмечается, что путин достаточно агрессивно реагировал на такие предложения. В то же время кремлевский диктатор заявил о том, что он хочет скорейшего прекращения войны и в который раз вспомнил о переговорах.

У Кремлевского диктатора нет выбора

Политический эксперт предполагает, что путин может рассматривать прекращение активной фазы боевых действий. "Для него важно сейчас зализать раны, мобилизоваться, перегруппироваться и собрать свое войско вместе. По правилам войны он вынужден будет это делать. Обстоятельства диктуют ему условия", – подытожил он.

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