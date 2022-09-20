Єдина допомога, яку вдалося отримати – іранські дрони. Військове співробітництво з Китаєм також малоймовірне. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Для чого патрушев їздив до Пекіна

Нещодавно секретар ради безпеки та оборони росії патрушев їздив до Пекіна. Є побоювання щодо можливих домовленостей.

Варто згадати, що напередодні повномасштабного вторгнення путін та Сі Цзіньпінь підписали договір про збільшення товарообігу, газопостачання, постачання нафти тощо.

На тлі війни в Україні Китай має дуже шикарні позиції. Він купляє задешево газ і нафту, перепродає скраплений газ до Європи,

– відзначив Клочок.

Найімовірніше, поведінка патрушева – це гра на публіку. "Китай не може не зважати на ту санкційну політику, яку до нього застосують США у випадку з'ясування вірогідність фактів військової допомоги росії", – наголошує експерт.

"Для них європейський ринок дуже потужний. Нині у Китаю не все дуже добре, економічний зріст на тлі війни в Україні у багатьох країнах світу просів, у Китаї в тому числі. Ринки збуту для нього дуже важливі. Прогодувати мільярдне населення необхідно китайській комуністичні партії", – зауважив Клочок.

Відтак для Китаю важливе економічне співробітництво з Європою та росією. "Але військове – навряд чи", – підкреслив Клочок.

У Самарканді путіна принизили

Попри те, що путін обіймався та спілкувався з усіма президентами на саміті ШОС, його там принизили. Передовсім, наголошує Клочок, він там не був на перший ролях, натомість був на рівних. "Для нього це вже великий мінус", – сказав він.

За інсайдерською інформацією, китайський і турецький президент закликали путіна припинити війну. Зауважується, що путін досить агресивно реагував на такі пропозиції. Водночас кремлівський диктатор заявив про те, що він хоче якнайшвидшого припинення війни, і вкотре згадав про переговори.

Кремлівський диктатор не має вибору

Політичний експерт припускає, що путін може розглядати припинення активної фази бойових дій. "Для нього важливо зараз зализати рани, мобілізуватися, перегрупуватися та зібрати своє військо докупи. За правилами війни він змушений буде це робити. Обставини диктують йому умови", – підсумував він.

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