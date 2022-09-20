Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что китайский лидер и премьер-министр Индии сказали путину все, что думают.

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Саммит ШОС стал для путина холодным душем

Пионтковский отметил, что визит путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества был совершенно провальным.

Это более серьезный удар, чем заявления так называемых русофобов Западной Европы.

– подчеркнул российский публицист.

Ведь, заметил он, из каждого скабеевского рупора утверждалось, что россия поддерживает большинство человечества. А саммит ШОС стал для путина этаким холодным душем.

С таким холодным презрением читал премьер Индии Моде лекцию этому гопнику о том, как ведут себя вообще приличные мальчики в XXI веке.

– сказал Пионтковский.

Он предполагает, что Путин также говорил что-то серьезное и Си Цзиньпин. Ведь было видно, как глава кремля извивался перед ним. Это подобно встрече путина с лукашенко, когда в белоруси были в разгаре народные бунты. Лукашенко тогда практически лежал на полу перед путиным. А на саммите ШОС все было совсем иначе.

Пионтковский высказался о позоре путина на саммите ШОС: смотрите видео

Проигравшего не любят

Пионтковский заявил, что глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сказали путину все, что думают, а на заключительный ужин не остались. Его уже вел президент Турции Реджеп Эрдоган, словно поднявшийся на троне, посадив возле себя президента Азербайджана Ильхама Алиева.

С большим трудом на диванчике на краю можно с такими огромными тушами Рахмона и лукашенко заметить некую субтильную фигурку русского вождя.

– отметил он.

Публицист отметил, что даже киргизские и таджикские приспешники заставили великого путина мирно ходить по коридору.

Это были последние смотрины путина, на которых он должен был убедить своего гуру Юрия Валентиновича Ковальчука и остальных соратников, что он что-то может, еще какую-то пользу может ребятам принести.

– сказал Пионтковский.

Но, добавил публицист, как подтверждает этот саммит, проигравшего не любят. Однако, если бы эта встреча состоялась на две недели раньше, то есть до наступления ВСУ в Харьковской области, то картина, скорее всего, была бы другой.

Что известно о саммите ШОС

В Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества или ШОС. Российские пропагандисты поспешили назвать саммит актом поддержки россии, однако, в реальности план путина провалился с треском.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества путин уже едва ходил. Диктатору пришлось опираться на президента Турции Реджепа Эрдогана.

Путин открыто угрожает ударами по гражданской инфраструктуре Украины. Специалисты Института изучения войны считают, что этими "предупреждениями" диктатор пытается не только шантажировать украинскую сторону, но и успокоить свой электорат, упрекающий путина "неспособность защитить россию".

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