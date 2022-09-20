Про це 24 каналу сказав російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський. Він наголосив, що китайський лідер і прем'єр-міністр Індії сказали путіну все, що думають.

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Саміт ШОС став для путіна холодним душем

Піонтковський зазначив, що візит путіна на саміт Шанхайської організації співробітництва був абсолютно провальним.

Це серйозніший удар, ніж заяви так званих русофобів Західної Європи,

– наголосив російський публіцист.

Адже, зауважив він, з кожного скабєєвського рупору стверджувалося, що росію підтримує більшість людства. А саміт ШОС став для путіна таким собі холодним душем.

З таким холодним презирством читав прем'єр Індії Моді лекцію цьому гопнику про те, як поводяться взагалі пристойні хлопчики у XXI столітті,

– сказав Піонтковський.

Він припускає, що путіну також казав щось серйозне і Сі Цзіньпін. Адже було видно, як глава кремля звивався перед ним. Це подібно до зустрічі путіна з лукашенком, коли в білорусі були в розпалі народні бунти. Лукашенко тоді практично лежав на підлозі перед путіним. А на саміті ШОС усе було вже зовсім інакше.

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Того, хто програв, не люблять

Піонтковський заявив, що очільник КНР Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказали путіну все, що думають, а на завершальну вечерю не залишилися. Її вже він президент Туреччини Реджеп Ердоган, який ніби піднісся на троні, посадивши біля себе президента Азербайджану Ільхама Алієва

З великими труднощами на диванчику на краю можна такими величезними тушами Рахмона і лукашенка помітити якусь субтильну фігурку російського вождя,

– зазначив він.

Публіцист зауважив, що навіть киргизькі й таджицькі маріонетки змусили великого путіна мирно ходити коридором.

Це були останні оглядини путіна, на яких він повинен був переконати свого гуру Юрія Валентиновича Ковальчука і решту соратників, що він щось може, ще якусь користь може хлопцям давати,

– сказав Піонтковський.

Але, додав публіцист, як підтверджує цей саміт, того, хто програв, не люблять. Однак, якби ця зустріч відбулася на два тижні раніше, тобто до наступу ЗСУ на Харківщині, то картина, найімовірніше, була б іншою.

Що відомо про саміт ШОС

У Самарканді відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва або ШОС. Російські пропагандисти поспішили назвати саміт актом підтримки росії, проте, в реальності план путіна провалився з тріском.

На саміті Шанхайської організації співробітництва путін уже ледве ходив. Диктатору довелось опиратись на президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Путін відкрито погрожує ударами по цивільній інфраструктурі України. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що "попередженнями" диктатор намагається не лише шантажувати українську сторону, а й заспокоїти свій електорат, який закидає путіну "нездатність захистити росію".

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