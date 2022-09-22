Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше він розповів про те, чому не вийде уникнути мобілізації та втекти з росії.
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Ознак транзиту влади немає
Фейгін зазначив, що нині в росії немає ніяких ознак того, що відбувається транзит влади. Можливо, вони приховані, втім, якщо певна частина влади має намір змістити путіна, це треба робити зараз. Чекати немає чого.
Позиція того ж таки шойгу. Він нічого такого не робить. Заявляє речі, про які йому сказали говорити,
– зауважив російський правозахисник.
Зміна путіна на патрушева
Він продовжив, що заміна путіна на патрушева до якісних змін у самій росії безпосередньо не призведе. Війна закінчиться, але корінних змін не відбудеться.
"Патрушев, потім його син діма, 42-річний, а потім? Онук патрушева? Онук путіна? Тобто немає того, заради кого відбувся б транзит", — наголосив Фейгін.
Російський правозахисник додав ще раз, що виключати зміни не можна, але поки нічого в цьому напрямку не відбувається. Є просування рішень путіна.
Вони ведуть до того, до чого ведуть. До наслідків Харківської операції, зокрема. Однак ми не бачимо хто і як готовий радикально це змінити,
– підсумував він.
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