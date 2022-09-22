Як виявилось, путіну стало погано під час підготовки до запису звернення. Його промову довелося переписувати кілька разів.

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Чому путін не міг записати звернення з першого разу

Як стверджують джерела, російський диктатор страждає від нападів кашлю і болю, тому звернення довелося переписувати кілька разів. Лише після четвертої невдалої спроби записати відео до путіна викликали лікарів – він також поскаржився їм на біль у грудях.

У підсумку лікарі порадили диктатору відкласти зйомки і поїхати з ними на обстеження, що і було зроблено.

До речі, деякі люди з найближчого оточення путіна думають, що він симулював проблеми зі здоров'ям, щоб перенести зйомки і переосмислити свої рішення.

Люди, близькі до президента, знають його патологічну нерішучість і невпевненість у прийнятті рішень, особливо ключових,

– пишуть у джерелі.

Нагадаємо, що через провал звернення путіна мережа вибухнула мемами. Українці почали публікувати версії того, чому путін спізнився на перше з часу початку війни звернення до росіян.

Також журналіст Домінік Джонсон зазначив, що анонсованим зверненням кремль відвернув увагу всього світу від Генасамблеї ООН.

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