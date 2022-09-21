У кремлі не придумають нічого кращого, ніж просто закрити кордони для всіх повнолітніх чоловіків. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Фейгін переконаний, що на сьогодні росіянам тікати з росії буде "проблематично".

Мишоловка захлопнулась. Як варіант – можна по країні "розсмоктатися", оскільки росія країна велика, можна десь сховатися. Але це теж "до пори, до часу". Саме ця безнадійність виявляється у тому, що у такій "пастці" неможливо відсидітися й перечекати. Якийсь нетривалий час так, але що потім? Тому напруга неминуча – вона зростатиме,

– вважає опозиціонер.

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Правозахисник вважає, що, зрештою, російське керівництво повністю закриє кордони для своїх громадян.

"Якщо хтось у росії думає, що кордон закриють лише для категорій, які потрапляють під мобілізацію – це не так. Закриють для всіх. Вони не вміють закривати вибірково: якщо закриють, то закриють для всіх повнолітніх чоловіків від 16 до 60 років. Мені так здається, – пояснив Фейгін.

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За його словами, багато росіян намагаються виїхати за кордон, але не всі зможуть це зробити.

"Ну, скільки сьогодні таких? У гарячковому порядку виїдуть 300 тисяч? Це нереально, оскільки цього не пропустить жоден ешелон літаків – ні до Туреччини, ні до Казахстану. Тим паче, що весь західний кордон перекритий – ти туди нікуди не поїдеш. Скрізь літаки не літають та візи не дають", – резюмував Фейгін.

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