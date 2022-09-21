У кремлі не придумають нічого кращого, ніж просто закрити кордони для всіх повнолітніх чоловіків. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
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Фейгін переконаний, що на сьогодні росіянам тікати з росії буде "проблематично".
Мишоловка захлопнулась. Як варіант – можна по країні "розсмоктатися", оскільки росія країна велика, можна десь сховатися. Але це теж "до пори, до часу". Саме ця безнадійність виявляється у тому, що у такій "пастці" неможливо відсидітися й перечекати. Якийсь нетривалий час так, але що потім? Тому напруга неминуча – вона зростатиме,
– вважає опозиціонер.
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Правозахисник вважає, що, зрештою, російське керівництво повністю закриє кордони для своїх громадян.
"Якщо хтось у росії думає, що кордон закриють лише для категорій, які потрапляють під мобілізацію – це не так. Закриють для всіх. Вони не вміють закривати вибірково: якщо закриють, то закриють для всіх повнолітніх чоловіків від 16 до 60 років. Мені так здається, – пояснив Фейгін.
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За його словами, багато росіян намагаються виїхати за кордон, але не всі зможуть це зробити.
"Ну, скільки сьогодні таких? У гарячковому порядку виїдуть 300 тисяч? Це нереально, оскільки цього не пропустить жоден ешелон літаків – ні до Туреччини, ні до Казахстану. Тим паче, що весь західний кордон перекритий – ти туди нікуди не поїдеш. Скрізь літаки не літають та візи не дають", – резюмував Фейгін.
У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо
- Сьогодні, 21 вересня, глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих.
- Перед цим, 20 вересня, бойовики квазіутворень на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів за "входження" до складу росії. Поплічники росіян настільки поспішають, що призначили "референдуми" на 23 – 27 вересня.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
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