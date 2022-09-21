Росія не зможе знайти потрібну кількість екіпірування. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

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Скільки у росії можуть зібрати вояк під час першої хвилі мобілізації

За словами Денисенка, ми маємо розуміти, що ця мобілізація не означає, що завтра всі 300 тисяч військових з’являться на лінії зіткнення.

Насамперед у них потрапляють ті, хто має військові спеціальності, тому, думаю, ця хвиля буде 40 – 50 тисяч,

– зазначив радник міністра.

Денисенко наголосив, що для більшої кількості бійців росія не матиме можливості знайти екіпірування і навчити їх, щоб посилити фронт. Тому в цьому випадку це будуть "усі їхні невідворотні втрати на території України".

Що відомо про часткову мобілізацію у росії

21 вересня у росії оголосили про проведення часткової мобілізації. Основна частина призовників буде з центральних та західних регіонів росії, виходячи з їхнього мобілізаційного ресурсу.

Також у держдумі росії рекомендували громадянам, які підлягають мобілізації, не виїжджати на відпочинок за кордон і не переміщатися країною.

А росіяни вже негативно відреагували на рішення путіна про часткову мобілізацію. Так, запит "як виїхати з росії" досяг максимуму.

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