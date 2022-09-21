Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, західні політики ніколи словами на вітер не кидаються. Однак ці всі погрози зараз точно вивчають у Пентагоні, Агентстві національної безпеки та й у Джо Байдена безпосередньо.

До теми Останній указ путіна: чому мобілізація стане провалом для росії

Наради активно тривають. Вони не демонструють нічого, адже не повинні дати привід думати, що їх можна залякати. Тому вони демонструють спокій,

– наголосив Фейгін.

Усі розуміють, що масштаб загрози від путіна зараз дуже великий. Але, як вважає Фейгін, зараз американські високопосадовці хочуть зрозуміти, наскільки далеко російський диктатор може зайти, і хто його здатен зупинити всередині росії. Ці питання мали б активно вивчати.

Утім, Фейгін припускає, що якісь процеси зараз можуть відбуватися за кулісами. Просто наразі про це мало хто знає. У будь-якому випадку потрібно взяти паузу та стежити за ситуацією.

Можливо, щось відбувається. Але йде повз нас, і ми цього не розуміємо. Загроза вдосталь серйозна. Бо все залежить від однієї людини – путіна. Ми не бачимо публічного підтвердження, що в росії є якась протидія, яка робила б баланс,

– зазначив Фейгін.

Фейгін про відповідь Заходу на погрози росії: дивіться відео

Нагадаємо, під час свого звернення 21 вересня російський диктатор путін оголосив про часткову мобілізацію в росії. Вони хочуть призвати до армії ще 300 тисяч резервістів. Також путін заявив, що підтримає "референдуми" на окупованих територіях України. А згодом ще й пригрозив ядерною зброєю.