Саме тому Ердоган озвучив путіну ідею про посередництво Туреччини у ситуації з атомною станцією. Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, президент Туреччини вміло маніпулює очільником кремля, дбаючи насамперед про власні інтереси.

"Ердоган майстерно продає повітря"

"Ердоган знову щось хоче собі викрутити. Він майстерно продає повітря", – зазначив Фейгін.

Він додав, що кремлівський диктатор перебуває у залежності від президента Туреччини й змушений йти на великі поступки, аби просувати свої ідеї.

Це відбувається тому, що путін опинився у певній пастці. Від нього можна отримати все, що завгодно, що Ердоган і робить,

– сказав Фейгін.

Посередництво у переговорах між Україною та росією: що отримав Ердоган

Правозахисник нагадав, що під час візиту до Львова 18 серпня Ердоган запропонував організувати зустріч між президентами України та росії у Туреччині.

Як зазначив Фейгін, турецький лідер лише повіз це прохання путіна в Україні. За це він виторгував у кремлівського диктатора багато речей.

Ердоган дотиснув питання Лачинського коридору на Закавказзі й фактично розв'язав питання Карабаху, який тепер контролюється Баку.

Президент Туреччини досяг захисту своїх інтересів в Сирії.

Ердоган отримав можливість транспортувати українське зерно через Босфор і заробляти на цьому гроші.

За словами правозахисника, на додачу турецький лідер отримав ще й низку угод меншого масштабу, прибутки від яких йдуть до бюджету Туреччини.

Що натомість отримав путін

Як зазначив Фейгін, натомість путін залишився ні з чим.

"Ще перед зустріччю путіна і Ердогана в Сочі росія підіймала тему про передачу "Байрактарів" чи їхнє спільне виробництво. Спочатку Ердоган сказав, що це питання розглядається. Але потім компанія-виробник безпілотників заявила, що підтримує у війні лише Україну", – розповів він.

Тобто сам Ердоган нічого нікому не дав, а собі щось отримав. Він просто обмінює слова на гроші,

– додав Фейгін.

Навіщо Ердогану посередництво у питанні ЗАЕС

Правозахисник припустив, що нова пропозиція про посередництво у питанні окупованої ЗАЕС також пов'язана із бажанням турецького лідера щось отримати від путіна.

Можливо, Ердоган хоче пробити собі коридор в Нахічевані. Це азербайджанський анклав, який відділений від Баку Вірменією. Можливо, Ердоган має й такі радикальні плани,

– зазначив Фейгін.

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Домовленості між путіним і Ердоганом: коротко