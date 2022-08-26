Таку думку 24 каналу озвучив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, політолог Олександр Солонтай. Президент Туреччини Реджеп Ердоган нині дуже потрібен путіну, адже через нього він зокрема може передавати свої меседжі в Україну.

Важливо Ердоган згадав про кримських татар і наголосив, що Крим має бути українським

У разі катастрофи на ЗАЕС росія втратить зв'язки з Туреччиною

Солонтай розповів, якщо щось катастрофічне станеться на ЗАЕС – це буде "червоною лінією" у стосунках Ердогана з путіним. Будь-який вибух або ще щось подібне буде серйозною проблемою і для Туреччини.

Після цього Ердоган припинить просто декларувати, що Крим український і він за територіальну цілісність нашої держави. У випадку будь-якої серйозної аварії на ЗАЕС путін втратить такого собі напівсоюзника,

– зазначив політолог.

Туреччина дуже необхідна росії

За словами Солонтая, кремль не може собі дозволити втратити таку економічну шпаринку як Туреччина.

"Це коридор, за допомогою якого росія відходить від санкцій", – наголосив політолог.

А також додав, крім Туреччини, це ще Індія та Китай. Туди росія спрямувала свої економічні потоки. Тому залежна від цих країн, зокрема й від Ердогана.

Я впевнений, що в Енергодарі будуть продовжуватись військові провокації, обстріли, буде застосовуватись ядерний тероризм, погрози, вони збиратимуть радбези і звинувачуватимуть в усьому Україну, будуть від'єднувати ЗАЕС від енергомережі. У нас будуть проблеми з Запорізькою АЕС, але катастрофи не буде,

– підсумував Солонтай.

Солонтай про "червоні лінії" у стосунках путіна й Ердогана: дивіться відео

Події в Туреччині: останні новини