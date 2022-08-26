Інцидент трапився орієнтовно о 21 годині 25 серпня. За даними місцевого ЗМІ, зіткнення відбулось на ділянці, яка сполучає Мармурове та Егейське моря.

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У Туреччині російський танкер зіткнувся з катером

140-метровий танкер Karakuz, який прямував з росії до Греції, і човен з двома людьми на борту зіткнулися перед протокою Дарданелли. Хоча жертв немає, та пошкоджений катер дав задній хід і відійшов до причалу,

– мовиться в повідомленні.

Після цього капітан російського танкера поінформував про аварію берегову охорону Туреччини. Остання відрядила на місце події буксир і рятувальну шлюпку. Відомо, що:

двоє людей, які були в катері, не постраждали;

пошкоджений катер мали відбуксирувати до турецького півострова Галліполі.

Коротко про останні інциденти росії

У липні в росії "втомився" та "приліг" відпочити військовий вертоліт Мі-8. Повітряне судно окупантів здійснило "жорстку посадку" у Ленінградській області.

російський гелікоптер належить північно-західному округу росгвардії. Повідомляється, що він, ймовірно, впав через несправність рульового гвинта.

У травні росія втратила ще один корабель в Чорному морі. Мовиться про судно тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в кремля лише два – "всеволод бобров" та "ельбрус".

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