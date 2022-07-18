Гелікоптер, який впав, належить росгвардії
Мі-8 окупантів вирішив не чекати зустрічі з бійцем Нацгвардії, який знищує російські літаки, і швидко став так званим "хорошим русським". Про авіакатастрофу повідомили російські ЗМІ, значно применшивши масштаби аварії.
Це цікаво Британський "Привид Києва": Джонсон показав, як керує винищувачем
Тамтешні ЗМІ повідомили, що гелікоптер Мі-8 буцімто здійснив жорстку посадку в Гатчинському районі Ленінградській області. Та світлини свідчать про те, що це принаймні не посадка, оскільки гвинтокрил перекинуло.
У Ленінградській області впав російський вертоліт Мі-8 / Скриншот відео
До слова, гелікоптер належить Північно-Західному округу росгвардії. Повідомляється, що він, ймовірно, впав через несправність рульового гвинта
Екіпаж вертольота росгвардії живий. На борту було троє людей: вони вижили і самостійно покинули гелікоптер.
Втрати росії в авіації
- Зранку 18 липня у Генштабі ЗСУ оновили дані щодо орієнтовних втрат російської армії у війні проти України. Відповідно до них, росія втратила щонайменше 188 гелікоптерів та ще 220 літаків. Окрім того, вже загинуло майже 38,5 тисяч окупантів.
- Окрім випадку в Ленінградській області, росія з власної вини втрачає свою авіацію і на окупованих територіях України. У ніч на 18 липня росіяни збили над Алчевськом власний винищувач Су-34.
- 15 липня у пресслужбі СБУ повідомили, що українські військові знешкодили 2 ворожі літаки Су-25 на Запорізькому напрямку. Один літак наші захисники знищили повністю, а інший – уразили. Українські воїни влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК.
- Нещодавно у командуванні Повітряних Сил ЗСУ інформували, що українська авіація завдала 1700 ударів по окупантах. Ударна авіація Повітряних Сил завдала групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ.
- Водночас російська пропаганда не втомлюється вигадувати нові фейки про "перемоги" своєї армії. Так у росії заявили, що "збили" втричі більше літаків Су-25, ніж ЗСУ насправді мали до війни.
До речі – шойгу наказав знищити HIMARS: дивіться відео