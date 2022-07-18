Гелікоптер, який впав, належить росгвардії

Мі-8 окупантів вирішив не чекати зустрічі з бійцем Нацгвардії, який знищує російські літаки, і швидко став так званим "хорошим русським". Про авіакатастрофу повідомили російські ЗМІ, значно применшивши масштаби аварії.

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Тамтешні ЗМІ повідомили, що гелікоптер Мі-8 буцімто здійснив жорстку посадку в Гатчинському районі Ленінградській області. Та світлини свідчать про те, що це принаймні не посадка, оскільки гвинтокрил перекинуло.



У Ленінградській області впав російський вертоліт Мі-8 / Скриншот відео

До слова, гелікоптер належить Північно-Західному округу росгвардії. Повідомляється, що він, ймовірно, впав через несправність рульового гвинта

Екіпаж вертольота росгвардії живий. На борту було троє людей: вони вижили і самостійно покинули гелікоптер.

Втрати росії в авіації

Зранку 18 липня у Генштабі ЗСУ оновили дані щодо орієнтовних втрат російської армії у війні проти України. Відповідно до них, росія втратила щонайменше 188 гелікоптерів та ще 220 літаків. Окрім того, вже загинуло майже 38,5 тисяч окупантів.

Окрім випадку в Ленінградській області, росія з власної вини втрачає свою авіацію і на окупованих територіях України. У ніч на 18 липня росіяни збили над Алчевськом власний винищувач Су-34.

15 липня у пресслужбі СБУ повідомили, що українські військові знешкодили 2 ворожі літаки Су-25 на Запорізькому напрямку. Один літак наші захисники знищили повністю, а інший – уразили. Українські воїни влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК.

Нещодавно у командуванні Повітряних Сил ЗСУ інформували, що українська авіація завдала 1700 ударів по окупантах. Ударна авіація Повітряних Сил завдала групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ.

Водночас російська пропаганда не втомлюється вигадувати нові фейки про "перемоги" своєї армії. Так у росії заявили, що "збили" втричі більше літаків Су-25, ніж ЗСУ насправді мали до війни.

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