Це результат роботи наших бійців із Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України та військових Збройних сил.

Важливо Українська авіація вже завдала по окупантах 1700 групових авіаударів

Спрацювали на випередження

Днями біля Оріхова та Степового росіяни намагались атакувати з двох Су-25 українські позиції. Однак наші бійці діяли на випередження. Вони влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК. Один літак знищили, інший – уразили.

Крім того, спецпризначенці знищили 4 одиниці БМП окупантів, один БТР та склад боєкомплектів противника.

І так буде з кожним окупантом, що прийшов на нашу землю! Працюємо далі!

– наголосили в СБУ.