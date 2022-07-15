Это результат работы бойцов из Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины и военных Вооруженных сил.

Важно Украинская авиация уже нанесла по оккупантам 1700 групповых авиаударов

Сработали на опережение

На днях возле Орехово и Степного россияне пытались атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Однако наши бойцы действовали на опережение. Они точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Один самолет уничтожили, другой – поразили.

Кроме того, спецназовцы уничтожили 4 единицы БМП оккупантов, один БТР и склад боекомплектов противника.