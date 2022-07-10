В ответ оккупанты выстрелили из ЗРК С-300 по Николаевской области и безуспешно пытались сдержать продвижение украинских войск в районе Плотницкого урочища. Об актуальной ситуации в регионе на 17:00 рассказали в сводке оперативного командования "Юг".

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Актуальная ситуация на Юге Украины

По информации ОК "Юг", ситуация в операционной зоне южных регионов остается напряженной, динамично развивающейся, однако контролируемой украинскими силами обороны.

Утром российские оккупанты из района Новой Каховки нанесли массированный ракетный удар из зенитно-ракетных систем С-300. В результате вражеского обстрела снарядами усиленного осколочного поражения повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры в Березнеговатском районе Николаевской области. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, зафиксировано попадание снарядов из этих ЗРК по Великоалександровской общине в Херсонской области – преимущественно пострадали объекты вне населенных пунктов, в частности элеватор, поля и автотранспортные пути. Значительных разрушений и пострадавших нет.

Вместе с тем в районе Плотницкого урочища российские оккупанты пытаются сдержать продвижение украинских войск и, не имея успехов на суше, продолжают наносить удары со своих вертолетов. Две попытки таких атак захватчиков в эти сутки были безуспешными – уклоняясь от ответного огня, российские Ка-52 были вынуждены ретироваться.

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Что именно ВСУ удалось уничтожить во временно оккупированной Херсонской области 10 июля

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что утром 10 июля в Херсоне были слышны громкие взрывы. По его данным, около 5 утра "прилетело" по воинской части на улице Пестеля, где размещался личный состав захватчиков. Там вроде бы вспыхнул пожар, который оккупанты не успели погасить к моменту второго "прилета" – около 10:00.

В ОК "Юг" уточнили, что в ходе выполнения огневых задач украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли мощное поражение по пункту управления росгвардии вблизи Херсона. Кроме того, были уничтожены 4 склада оккупантов с боеприпасами в разных районах Херсонской области.

По подтвержденным данным, вследствие точного удара украинских сил потери противника составили:

15 российских оккупантов;

более 60 единиц техники, из них 57 единиц – бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы.

ОК "Юг" от 17:00 10 июля: смотрите видео

К слову, корабельная группировка российских оккупантов по состоянию на данный момент не претерпела изменений – 2 ракетных и 3 больших десантных корабля в море, которые продолжают блокировать судоходство и угрожают ракетными ударами шестнадцатью "Калибрами".

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