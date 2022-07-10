Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Он отметил, что Донбасский плацдарм – это самая горячая точка. Там огромное количество крупнейших складов российских оккупантов, которые формировались с 2014 года. Конечно, их уничтожение – приоритет.

Для того, чтобы уменьшить возможности российской оккупационной группы на Херсонском, Запорожском и Харьковском плацдарме, также необходимо наносить удары,

– рассказал Александр Коваленко.

"На Харьковском плацдарме сейчас мы занимаемся блокировкой их наступательных возможностей. А на Херсонском и Запорожском плацдарме можем наблюдать контрнаступательные действия", – сообщил Александр Коваленко.

По его словам, Донбасский плацдарм – акцент на уничтожении самых больших складов. Запорожский и Херсонский – ослабление оборонных возможностей врага для ускорения наших контрнаступательных действий.

"Когда мы говорим еще о каком-то дополнительном оружии, то его уже можно концентрировать на Харьковском плацдарме. То есть надо понимать, что является задачей №1, а что №2 и №3", – добавил эксперт.

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