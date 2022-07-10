Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Він зазначив, що Донбаський плацдарм – це найгарячіша точка. Там величезна кількість найбільших складів російських окупантів, які формувалися з 2014 року. Звісно, їх знищення – пріорітет.

Для того, щоб зменшити можливості російської окупаційної групи на Херсонському, Запорізькому та Харківському плацдармі також необхідно завдавати ударів,

– розповів Олександр Коваленко.

"На Харківському плацдармі зараз ми займаємось блокуванням їх наступальних можливостей. А на Херсонському та Запорізькому плацдармі можемо спостерігати контрнаступальні дії", – повідомив Олександр Коваленко.

За його словами, Донбаський плацдарм – акцент на знищення найбільших складів. Запорізький та Херсонський – послаблення оборонних можливостей ворога для того, щоб прискорювати наші контрнаступальні дії.

"Коли ми кажемо про ще якусь додаткову зброю, то її вже можна концентрувати на Харківському плацдармі. Тобто треба розуміти, що є задачею №1, а що №2 та №3", – додав експерт.

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