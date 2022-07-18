Упавший вертолет принадлежит росгвардии

Ми-8 оккупантов решил не ждать встречи с бойцом Нацгвардии, который уничтожает российские самолеты, и быстро стал так называемым "хорошим русским". Об авиакатастрофе сообщили российские СМИ, значительно убавив масштабы аварии.

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Местные СМИ сообщили, что вертолет Ми-8 якобы совершил жесткую посадку в Гатчинском районе Ленинградской области. Но фотографии свидетельствуют о том, что это по крайней мере не посадка, поскольку вертолет опрокинуло.



В Ленинградской области упал российский вертолет Ми-8 / Скриншот видео

К слову, вертолет принадлежит Северо-Западному округу росгвардии. Сообщается, что он, вероятно, упал из-за неисправности рулевого винта.

Экипаж вертолета росгвардии жив. На борту было три человека: они выжили и самостоятельно покинули вертолет.

Потери россии в авиации

Утром 18 июля в Генштабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям российской армии в войне против Украины. Согласно им, россия потеряла по меньшей мере 188 вертолетов и еще 220 самолетов. Кроме того, уже погибли почти 38,5 тысяч оккупантов.

Кроме случая в Ленинградской области, россия по своей вине теряет свою авиацию и на оккупированных территориях Украины. В ночь на 18 июля россияне сбили над Алчевском собственный истребитель Су-34.

15 июля в пресс-службе СБУ сообщили, что украинские военные обезвредили 2 вражеских самолета Су-25 на Запорожском направлении. Один самолет наши защитники уничтожили полностью, а другой – подбили. Украинские воины метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК.

Недавно в командовании Воздушных Сил ВСУ информировали, что украинская авиация нанесла 1700 ударов по оккупантам. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла групповые авиаудары по позициям, складам, технике и живой силе российских оккупационных войск.

В то же время российская пропаганда не устает придумывать новые фейки о "победах" своей армии. Так в России заявили, что "сбили" втрое больше самолетов Су-25, чем ВСУ действительно имели до войны.

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