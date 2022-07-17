Российский Су-25 уничтожил 19-летний срочник

В пресс-службе Нацгвардии рассказали, что вражеский истребитель ликвидировал 19-летний срочник, который выполняет боевые задачи на Запорожском направлении.

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Нацгвардеец выполняет боевые задачи, истребляя врага в воздухе вместе с ПЗРК "Игла".

"Запорожский мститель" ликвидировал уже 6 самолет россии

В социальных сетях украинцы прозвали нацгвардейца "Запорожским мстителем". На его счету уже 6 вражеских самолетов Су-25 и одна крылатая ракета оккупантов.

В Нацгвардии напомнили, что недавно во время очередных авианалетов врага на позиции украинских защитников нацгвардеец подбил еще два самолета противника.

16 июля около 10 часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету, а утром следующего дня он пополнил свою коллекцию сбитых самолетов еще одной "сушкой".

Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты – меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним,

– рассказал боец.

К слову российская пропаганда "сбила" втрое больше самолетов Су-25, чем было у ВСУ до войны

Сколько россия потеряла самолетов

Утром 17 июля в Генштабе ВСУ обновили данные по потерям россии в войне против Украины. С начала полномасштабной агрессии россия уже потеряла 220 самолетов. Также украинские силы уничтожили 188 вертолетов и 688 беспилотников.

15 июля в СБУ сообщали, что украинские военные обезвредили 2 вражеских самолета Су-25 на Запорожском направлении. Один – уничтожили полностью, другой – поразили. Они метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК.

В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что украинская авиация нанесла 1700 ударов по оккупантам. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла групповые авиаудары по позициям, складам, технике и живой силе российских оккупационных войск.

Вниманию – потери россии по состоянию на 17 июля: смотрите видео