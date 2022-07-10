Враг не может похвастаться успехами в войне против Украины, поэтому взялся придумывать себе "победы" сам. Правда, россиянам никак не удается избавиться от своей любви к абсурду.

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Очередной абсурд от вражеских пропагандистов

9 июля российское Минобороны пафосно заявило о том, что российским оккупантам удалось сбить 70 украинских самолетов Су-25. Как всегда, ничего общего с реальностью эта информация не имеет.

Даже больше – оккупанты умудрились сбить даже воображаемые самолеты. На такой "подвиг" способна единственная армия в мире – российская.

Дело в том, что до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов штурмовики Су-25 были на вооружении только в одной воинской части – 299 бригады тактической авиации. Даже элементарный поиск в Википедии говорит о том, что 299 бригада имела 2 эскадрилья, каждая из которых насчитывает по 12 самолетов.

Интересно, сможет ли российская пропаганда объяснить своим недалеким нищим гражданам, где ВСУ удалось взять еще как минимум 4 эскадрильи штурмовиков, которые уже сняты с производства. Впрочем, для российских пропагандистов нет ничего невозможного, ведь их работу ограничивает их фантазия.

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