російський Су-25 знищив 19-річний строковик

У пресслужбі Нацгвардії розповіли, що ворожий винищувач ліквідував 19-річний строковик, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

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Нацгвардієць виконує бойові завдання, б'ючи ворога у повітрі разом з ПЗРК "Ігла".

"Запорізький месник" ліквідував уже 6 літак росії

У соціальних мережах українці прозвали нацгвардійця "Запорізьким месником". На його рахунку вже 6 ворожих літаків Су-25 та одна крилата ракета окупантів.

У Нацгвардії нагадали, що нещодавно під час чергових авіанальотів ворога на позиції українських захисників нацгвардієць підбив ще два літаки противника.

16 липня близько 10 години вечора йому вдалося збити крилату ракету, а зранку наступного дня він поповнив свою колекцію збитих літаків ще однією "сушкою".

Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. У принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати – менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім,

– розповів боєць.

До слова російська пропаганда "збила" втричі більше літаків Су-25, ніж ЗСУ мали до війни

Скільки росія втратила літаків

Зранку 17 липня у Генштабі ЗСУ оновили дані щодо втрат росії у війні проти України. Від початку повномасштабної агресії росія вже втратила 220 літаків. Також українські сили знищили 188 гелікоптерів та 688 безпілотників.

15 липня у СБУ повідомляли, що українські військові знешкодили 2 ворожі літаки Су-25 на Запорізькому напрямку. Один – знищили повністю, інший – уразили. Вони влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК.

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ інформували, що українська авіація завдала 1700 ударів по окупантах. Ударна авіація Повітряних Сил завдала групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ.

До уваги – втрати росії станом на 17 липня: дивіться відео