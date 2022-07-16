Самолет Ан-2 разбился после столкновения с линией электропередач во время захода на посадку в станицы Прочноокопской. Предварительно самолет выполнял сельскохозяйственные работы. При полете пилот допустил ошибку и мог снизиться ниже глиссады.

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Самолет упал среди деревьев. Во время падения его перевернуло.

Оба находившихся на борту самолета – погибли. Это 71-летний пилот и его 58-летний помощник. О других жертвах или разрушениях на земле после падения ничего неизвестно.

Причиной падения воздушного судна, по предварительным данным, стало то, что при повороте самолет крылом задел линии электропередачи.

Следует отметить, что в последнее время в россии фиксируется много авиакатастроф. Больше всего – в якутии и приграничных с Украиной областях. В той же якутии за восемь дней было зафиксировано три авиакатастрофы. 21 июня с радаров пропал самолет Ан-2, на борту которого находились три человека и тонна груза. На следующий день, 22 июня, Ан-30М неудачно приземлился. Семь человек, находившихся на борту, выжили, также самолет перевозил 6,5 тонн груза. 29 июня стало известно о "жестокой посадке" вертолета Ми-8, который был задействован в тушении лесных пожаров. После "посадки" он развалился, три человека на борту пострадали.

Падает и военная техника россиян даже без участия украинских сил. Штурмовик Су-25 потерпел крушение в ростовской области, а военный самолет разбился в граничащей с Украиной белгородской области.

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