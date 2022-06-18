Самолет возвращался после бомбардировок Харьковщины

Российский самолет возвращался на аэродром Курск из Харьковской области, где наносил удары по мирному региону. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Подробности В Белгородской области России упал самолет кафиров

Самолет вынужденно летел низко, чтобы обойти силы противовоздушной обороны Украины. Однако экипаж не был подготовлен к таким полетам.

Полет проходил на предельно низкой высоте во избежание обнаружения и уничтожения самолета средствами противовоздушной обороны Украины. Однако экипаж не справился с управлением и налетел на линию электропередач в Белгородской области,

– написал Цымбалюк.

Управлял самолетом неподготовленный летчик

По его данным, пилотировал штурмовиком неподготовленный летчик, что и послужило причиной аварии. Возможно, если бы Россия уважала своих военных и сохраняла силы авиации, то таких потерь не было. Но это только нам на руку.

Во время полета летчик неоднократно игнорировал указания пункта наведения авиации и совершал произвольные действия. В результате столкновения самолет уничтожен. Авиация Воздушно-космических сил России уничтожается из-за привлечения к полетам неподготовленного летного состава,

– подчеркнул журналист.

В России, конечно же, опровергли боевой выход самолета и сказали, что это был учебный полет. Да что ж, все же неудачный. Также российские власти говорят, что пилот выжил. На самом же деле он не успел катапультироваться.

Сколько авиации потеряла Россия во время войны против Украины

Россия имеет преимущество в небе – у них больше самолетов и вертолетов – это факт. Однако противовоздушные силы Украины выдержали преимущество и достойно дают отпор сопернику.

Даже без мощных средств ПВО наши защитники наносят российской авиации сокрушительные потери. По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 18 июня Россия потеряла 216 самолетов и 180 вертолетов .

Именно из-за значительных потерь российским захватчикам дали приказ не летать на территорию Украины, кроме временно оккупированных территорий. И они этого не делают уже около 2 месяцев.

16 июня украинские защитники показали видео, на котором сбивают вражеский вертолет Ми-35М. 14 июня в Херсонской области долетался вражеский вертолет . Украинские военные сбили его с переносного зенитного ракетного комплекса.

13 июня 93 ОМБр "Холодный Яр" сообщила о сбитии вертолет кафиров Ка-52 на Изюмском направлении. Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что украинские защитники сбили российский самолет Су-25 на Донбассе. Уничтожить вражеский штурмовик бойцам помог переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

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