О новостях с линии огня рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он отметил, что ситуация стабильно напряженная, но под контролем наших сил обороны.

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Вертолет приземлили возле Николаевки

Вражеский вертолет наши защитники приземлили неподалеку от Николаевки на Херсонщине, использовав ПЗРК. В ОК "Юг" говорят: возможности использовать подбитое судно уже не будет.

Также украинские подразделения с помощью ракетно-артиллерийского вооружения ликвидировали 16 кафиров. Российская армия уменьшилась на 1 танк, 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

Враги продолжают топить по населенным пунктам

Враги продолжают на Юге из артиллерии и минометов обстреливать украинские позиции и мирное население в городах и селах. При этом захватчики активных боевых действий не ведут, а только усиливают оборону и минуют побережье реки Ингулец.

Оккупанты хотят вернуть утраченные позиции, поэтому обстреливают из Херсона соседние регионы. Так из "Смерчей" и "Ураганов" били по Криворожскому району и Николаеву.

В Черном море – 4 ракетных и 3 больших десантных корабля

Сейчас в Черном море находятся 4 ракетных и 3 больших десантных корабля. Они оснащены 32 крылатыми ракетами, так что угроза ракетных ударов – велика.

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Свежие потери врага на войне: коротко

По состоянию на утро 14 июня, украинские военные ликвидировали 32 500 россиян. Только за последние сутки это количество увеличилось на 200 человек.

Эти цифры только приблизительные, ведь продолжаются активные боевые действия.

Также захватчики остались без 1434 танков, 3503 боевых бронированных машин.

Уничтожили наши защитники 213 самолетов врага и 179 вертолетов, потопили 13 кораблей и катеров.

Только накануне защитники Юга сбили 2 вражеских беспилотника "Орлан" и обычный коптер. Они сожгли 10 единиц вражеской техники и ликвидировали около 30 захватчиков.

Смотрите в видео: работа украинских десантников по вражеской технике