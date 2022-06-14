Про новини з лінії вогню розповів речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він зазначив, що ситуація – стабільно напружена, але під контролем наших сил оборони.

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Гвинтокрил приземлили біля Миколаївки

Ворожий гвинтокрил наші захисники приземлили неподалік Миколаївки на Херсонщині, використавши ПЗРК. В ОК "Південь" кажуть: можливості використати підбите судно вже не буде.

Також українські підрозділи з допомогою ракетно-артилерійського озброєння ліквідували 16 окупантів. Російська армія поменшала на 1 танк, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Вороги продовжують гатити по населених пунктах

Вороги продовжують на Півдні з артилерії та мінометів обстрілювати українські позиції та мирне населення в містах та селах. При цьому загарбники активних бойових дій не ведуть, а лише посилює оборону та мінує узбережжя річки Інгулець.

Окупанти хочуть повернути втрачені позиції, отож обстрілюють з Херсонщини сусідні регіони. Так зі "Смерчів" та "Ураганів" били по Криворізькому району та по Миколаєву.

У Чорному морі – 4 ракетні та 3 великі десантні кораблі

Наразі в Чорному морі перебувають 4 ракетні та 3 великі десантні кораблі. Вони оснащені 32 крилатими ракетами, отож загроза ракетних ударів – велика.

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Свіжі втрати ворога на війні: коротко

Станом на ранок 14 червня українські військові ліквідували 32 500 росіян. Лише за останню добу ця кількість збільшилась на 200 осіб.

Ці цифри – лише приблизні, адже тривають активні бойові дії.

Також загарбники залишились без 1434 танків, 3 503 бойових броньованих машин.

Знищили наші оборонці 213 літаків ворога та 179 гелікоптерів, потопили 13 кораблів та катерів.

Лише напередодні захисники Півдня збили 2 ворожі безпілотники "Орлан" та звичайний коптер. Вони спалили 10 одиниць ворожої техніки та ліквідували близько 30 загарбників.

Дивіться у відео: робота українських десантників по ворожій техніці