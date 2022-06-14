Интересно Бросят в бой срочников и мобилизованных, - Зеленский о "резервных силах" россиян на Донбассе
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. На Юге за сутки 13 июня они уничтожили 2 беспилотника и почти 30 захватчиков.
Источник:оперативное командование "Юг"
Интересно Бросят в бой срочников и мобилизованных, - Зеленский о "резервных силах" россиян на Донбассе
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":