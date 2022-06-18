Літак повертався після бомбардувань Харківщини

Російський літак повертався на аеродром Курськ з Харківської області, де завдавав ударів по мирному регіону. про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Деталі У Бєлгородській області Росії впав літак окупантів

Літак вимушено летів низько, аби оминути сили протиповітряної оборони України. Однак, екіпаж не був підготовлений до таких польотів.

Політ відбувався на гранично низькій висоті для уникнення виявлення та знищення літака засобами протиповітряної оборони України. Проте екіпаж не впорався з керуванням та налетів на лінію електропередач у Білгородській області,

– написав Цимбалюк.

Керував літаком непідготовлений льотчик

За його даними, пілотував штурмовиком непідготовлений льотчик, що і стало причиною аварії. Можливо, якби Росія шанувала своїх військових та берегла сили авіації, то таких втрат не було. Та це лише нам на руку.

Під час польоту льотчик неодноразово ігнорував вказівки пункту наведення авіації та вчиняв свавільні дії. Внаслідок зіткнення літак знищено. Авіація Повітряно-космічних сил Росії знищується через залучення до польотів непідготовленого льотного складу,

– наголосив журналіст.

В Росії, звісно ж, спростували бойовий вихід літака та сказали, що то був навчальний політ. Та що ж, все ж невдалий. Також російська влада каже, що пілот вижив. Насправді ж він не встиг катапультуватися.

Скільки авіації втратила Росія під час війни проти України

Росія має перевагу в небі – в них більше літаків та вертольотів – це факт. Однак, протиповітряні сили України витримали перевагу та гідно дають відсіч супернику.

Навіть без потужних засобів ППО наші захисники завдають російській авіації нищівних втрат. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 18 червня Росія втратила 216 літаків та 180 гелікоптерів.

Саме через значні втрати, російським загарбникам дали наказ не літати на територію України, окрім тимчасово окупованих територій. І вони цього не роблять уже близько 2 місяців.

16 червня українські захисники показали відео, на якому збивають ворожий вертоліт Мі-35М. 14 червня у Херсонській області долітався ворожий гвинтокрил. Українські військові збили його з переносного зенітного ракетного комплексу.

13 червня 93 ОМБр "Холодний Яр" повідомила про збиття гелікоптер окупантів Ка-52 на Ізюмському напрямку. Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

Сьогодні, 18 червня, також стало відомо, що українські захисники збили російський літак Су-25 на Донбасі. Знищити ворожий штурмовик бійцям допоміг переносний зенітний ракетний комплекс "Ігла".

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