Про це повідомили місцеві Telegram-канали, вони зазначають, що за попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

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Офіційна інформація

Пізніше з'явилась офіційна інформація від російських військових, але варто зазначити, що вона майже ніколи не відповідає дійсності. В брехні вони часто перевершують своїх земляків-пропагандистів.

У Білгородській області сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25,

– повідомили в пресслужба Західного військового округу.

Там також зазначили, що льотчик катапультувався, його евакуювали на аеродром базування, життю пілота нічого не загрожує. Літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає.

Російські військові додали, що за попередньою інформацією причиною падіння літака могла стати технічна несправність. На місці працюють експерти.

Скільки авіації втратила Росія під час війни проти України

Російські загарбники мають перевагу в небі – в них більше літаків та вертольотів, через це Україна потребує вдосконалення системи протиповітряної оборони, допомоги у цьому неодноразово просило керівництво країни західних партнерів.

Але навіть без потужних засобів ППО українські захисники завдають російській авіації нищівних втрат. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 17 червня Росія втратила 180 гелікоптерів. Також російська армія не дорахувалася 215 літаків. Через це російські загарбники вже приблизно 2 місяці не залітають на територію України.

16 червня українські захисники показали відео, на якому збивають ворожий вертоліт Мі-35М. 14 червня у Херсонській області долітався ворожий гвинтокрил. Українські військові збили його з переносного зенітного ракетного комплексу.

13 червня 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повідомила про збиття гелікоптер окупантів Ка-52. Це сталося на Ізюмському напрямку. За даними українських захисників, гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

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