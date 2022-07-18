Побывать за штурвалом истребителя Джонсону удалось во время визита на авиабазу Королевских ВВС в Коннингсби.

Важно Пионтковский ответил на слухи о том, что Джонсон может стать генсекретарем НАТО.

Там премьер встретился с пилотами и наземным экипажем. Как пишет телеканал Sky News, Джонсон действительно полетел на истребителе Typhoon.

Глава британского правительства снял видео в кабине самолета на прошлой неделе во время учений ВВС по дозаправке в полете. В ролике видно, как неподалеку от истребителя, в котором летит Джонсон, в воздухе заправляется еще один самолет.

Джонсон за штурвалом истребителя: смотрите видео

Справка. Украинские летчики-истребители, которых намного меньше российских пилотов такого же класса, стали легендарными. Отчасти и благодаря истории об асах ВСУ по прозвищу "Призрак Киева". Говорят, что этот герой сбил 40 вражеских самолетов. В Воздушных силах ВСУ "Призрак Киева" описывают, как "сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ВВС, защищающих небо над столицей", а не как боевой рекорд отдельного человека.

Отставка Джонсона: главное

Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра, а также главы Консервативной партии накануне. Соответствующее решение озвучил 7 июля. Во время своей речи он поблагодарил всех британцев, а также не забыл упомянуть об Украине.

На это вскоре отреагировал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Борис Джонсон – настоящий друг Украины. В то же время он подчеркнул, что политика Великобритании по поддержке нашего государства не должна измениться. По крайней мере, в ближайшее время.

О замене премьер-министра Великобритании уведомит Консервативная партия. Произойдет это в начале осени 2022 года, отметил член парламента Грэм Брейди.

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