Прокомментировал эти слухи 24 каналу и российский публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что восхищается большим другом Украины Борисом Джонсоном.
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По его словам, нужно надеяться, что он никуда не уйдет из мировой политики.
Пошли слухи из НАТО о том, что, возможно, Джонсон станет следующим генеральным секретарем Североатлантического союза. Это будет колоссальный успех,
– заявил Пионтковский.
Он считает, что Джонсон, наверное, единственный, кто так точно понимал:
- что происходит в Украине,
- что здесь борется полное зло с цивилизованным миром,
- Украина не только борется за свою независимость, она сейчас защищает весь Запад.
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К слову, эксперты уверяют, что резкой смены политики в отношении Украины в Великобритании не будет. В первую очередь потому, что нынешняя помощь Украине имеет в Британии большую общественную поддержку.
Что известно об отставке Бориса Джонсона
- 7 июля стало известно, что Борис Джонсон согласился на отставку с поста премьер-министра Великобритании. Днем ранее десятки госслужащих заявили о нежелании работать с Джонсоном.
- В общей сложности свои должности в правительстве Великобритании решили оставить 54 чиновника разного ранга. Среди них оказались и самые близкие соратники Бориса Джонсона. Фактически его однопартийцы принудили его к принятию решения об отставке.
- По данным BBC, Джонсон согласился на отставку при условии, что оно останется главой правительства до назначения нового лидера Консервативной партии.
- Это означает, что Джонсон останется в должности до осени этого года. Нового лидера Консервативной партии изберут до конца лета.