Прокомментировал эти слухи 24 каналу и российский публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что восхищается большим другом Украины Борисом Джонсоном.

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По его словам, нужно надеяться, что он никуда не уйдет из мировой политики.

Пошли слухи из НАТО о том, что, возможно, Джонсон станет следующим генеральным секретарем Североатлантического союза. Это будет колоссальный успех,

– заявил Пионтковский.

Он считает, что Джонсон, наверное, единственный, кто так точно понимал:

что происходит в Украине,

что здесь борется полное зло с цивилизованным миром,

Украина не только борется за свою независимость, она сейчас защищает весь Запад.

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К слову, эксперты уверяют, что резкой смены политики в отношении Украины в Великобритании не будет. В первую очередь потому, что нынешняя помощь Украине имеет в Британии большую общественную поддержку.

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